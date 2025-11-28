Rocco Amato morto a Barcellona: giallo sulla caduta fatale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rocco Amato, 29 anni originario di Francolise (Caserta), è stato trovato morto mercoledì 26 novembre a Barcellona, dove viveva da circa due anni. Domenica scorsa amici e familiari avevano lanciato l’allarme, non riuscendo più a contattare il giovane.

Il cadavere è stato rinvenuto dalla polizia spagnola in una struttura ricettiva nel quartiere dell’Eixample, in circostanze ancora da chiarire. Secondo una prima ipotesi, il ragazzo sarebbe “inciampato in una siepe mentre correva”, cadendo in un’area sottostante dove c’era un parcheggio.

Il sospetto sul corpo spostato

Non è chiaro come il corpo sia arrivato nella stanza in cui è stato trovato: il sospetto è che qualcuno possa aver spostato il corpo dopo il decesso. L’esame autoptico è già stato effettuato, ma i risultati non sono stati resi noti.

Il sindaco di Francolise ha espresso il cordoglio della comunità: “Conosco i genitori, brave persone. Siamo molto dispiaciuti”. Il giovane amava viaggiare ed era appassionato di musica elettronica.