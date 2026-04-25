Serena Rossi, chi è il marito Davide Devenuto: età, carriera, vita privata e il figlio Diego

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La vita privata di Serena Rossi è sempre stata raccontata con discrezione, ma la sua storia con Davide Devenuto continua a incuriosire il pubblico per la naturalezza con cui è cresciuta negli anni. I due attori, oggi una delle coppie più solide dello spettacolo italiano, si sono conosciuti sul set di Un posto al sole e da quel momento non si sono più allontanati.

Il loro legame, nato quasi in punta di piedi, si è trasformato in una relazione stabile che ha portato al matrimonio e alla nascita del figlio Diego, un bambino che Serena descrive spesso come sensibile, timido e profondamente legato ai suoi genitori. Ma chi è davvero Davide Devenuto? Qual è il suo percorso professionale? E come si è evoluta la storia d’amore con Serena Rossi fino a diventare una famiglia così unita? Scopriamolo insieme.

Chi è Davide Devenuto: età, origini e un percorso costruito tra teatro e televisione

Davide Devenuto nasce nel 1972 e cresce con una forte passione per la recitazione, che lo porta presto a formarsi in teatro prima di approdare alla televisione. La sua carriera prende slancio proprio grazie a Un posto al sole, dove interpreta per anni un personaggio molto amato dal pubblico. La soap gli permette di farsi conoscere come attore versatile, capace di alternare ruoli drammatici e momenti più leggeri, e allo stesso tempo gli offre l’occasione di incontrare Serena Rossi, che in quel periodo stava muovendo i primi passi nel mondo della fiction.

La differenza d’età tra i due, tredici anni, non ha mai rappresentato un ostacolo reale. Anzi, Serena ha raccontato più volte come Davide sia stato per lei un punto di riferimento, una presenza stabile in un periodo in cui la sua carriera stava decollando. Prima che tra loro nascesse qualcosa, però, c’è stata una lunga fase di amicizia: per sei anni hanno lavorato fianco a fianco, condividendo scene, pause sul set e confidenze, senza immaginare che quel rapporto potesse trasformarsi in amore.

La storia d’amore con Serena Rossi: dall’amicizia alla famiglia

Il passaggio dall’amicizia alla relazione è avvenuto in modo naturale, quasi spontaneo. Serena ha raccontato che, quando la sua precedente storia è finita e anche Davide era tornato single, hanno iniziato a frequentarsi con leggerezza, convinti entrambi che sarebbe stata una parentesi. Invece, nel giro di pochi mesi, si sono ritrovati a vivere insieme, scoprendo una sintonia profonda che non avevano mai realmente messo in discussione.

La loro relazione, iniziata nel 2008, è cresciuta lontano dai riflettori, con un equilibrio che ha permesso a entrambi di costruire una famiglia solida. Nel 2016 nasce Diego, un bambino che Serena descrive come affettuoso e molto legato ai genitori. Da piccolo era geloso della madre quando cantava in pubblico, come se temesse di doverla condividere con gli altri. Con il tempo, però, ha sviluppato una forte passione per la musica e oggi suona la chitarra, seguendo con naturalezza le inclinazioni artistiche dei genitori.

Dopo quindici anni insieme, Serena e Davide decidono di sposarsi con una cerimonia intima, alla presenza di pochissime persone. L’attrice ha raccontato che quel giorno è stato semplice e autentico, proprio come il loro rapporto. Parlando del marito, Serena non ha mai nascosto quanto lo consideri il compagno della sua vita, l’uomo con cui ha realizzato i suoi sogni e con cui ha costruito una famiglia che rappresenta il suo punto fermo.

Davide Devenuto oggi: carriera, progetti e un ruolo centrale nella vita di Serena Rossi

Negli ultimi anni Davide Devenuto ha continuato a lavorare tra televisione e teatro, scegliendo progetti che gli permettono di conciliare la professione con la vita familiare. Pur essendo meno esposto mediaticamente rispetto a Serena, resta una figura molto apprezzata dal pubblico, soprattutto da chi lo ha seguito per anni nella soap che lo ha reso popolare.

Il suo ruolo nella vita di Serena è fondamentale. L’attrice ha più volte sottolineato quanto il loro rapporto sia basato su un sostegno reciproco, sulla capacità di affrontare insieme i momenti difficili e di godersi quelli più leggeri. La loro storia, nata senza clamore e cresciuta con naturalezza, continua a essere una delle più solide del panorama televisivo italiano.