Chi è Kiara Fina di Amici 25: età, genitori, fidanzato Thomas e il percorso nella scuola di Maria De Filippi

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’arrivo di Kiara Fina nella scuola di Amici ha portato una ventata di energia nuova, grazie a uno stile potente e internazionale che ha subito catturato l’attenzione del pubblico. La ballerina, originaria di Toronto, è entrata nel talent quando la corsa verso il Serale era ormai vicina, portando con sé un bagaglio artistico già ricco di esperienze e collaborazioni importanti.

La sua storia, però, non è solo quella di una giovane promessa della danza, ma anche il racconto di un talento cresciuto lontano dall’Italia, che ha trovato nel programma di Maria De Filippi un’occasione per farsi conoscere da un pubblico più ampio. Chi è davvero Kiara Fina? Qual è il suo percorso prima di Amici? E cosa si sa della sua vita privata, tra famiglia, origini e sentimenti? Scopriamolo insieme.

Le origini di Kiara Fina: età, famiglia e un talento nato in Canada

Kiara Fina nasce a Toronto e cresce in un ambiente multiculturale che influenza fin da subito la sua sensibilità artistica. Ha origini filippine e italiane, un dettaglio che lei stessa ha raccontato con orgoglio sui social, spiegando come la sua identità sia il risultato di un intreccio di culture che l’ha sempre arricchita. La danza entra nella sua vita quando è ancora una bambina: a otto anni inizia a studiare alla Vlad’s Dance Company, una delle scuole più rinomate del Canada, e da quel momento la sua formazione diventa un percorso continuo e appassionato.

La sua famiglia, pur restando lontana dai riflettori, ha sempre sostenuto le sue scelte. Non si conoscono molti dettagli sui genitori, che Kiara preferisce tenere lontani dalla scena pubblica, ma è evidente che il loro supporto sia stato fondamentale per permetterle di affrontare un percorso così impegnativo. La ballerina ha spesso raccontato che la danza è sempre stata il suo modo di esprimersi, soprattutto nei momenti in cui le parole non bastavano.

Il suo talento la porta presto a distinguersi in numerosi stili: dal jazz alla danza classica, dalla contemporanea all’hip hop, fino alla danza acrobatica e al musical. Una versatilità che diventa il suo tratto distintivo e che le permette di collaborare con coreografi di fama mondiale come Teddy Forance, Mia Michaels, Brian Nicholson e Talia Favia. Tra le esperienze più prestigiose spicca anche la partecipazione allo spettacolo Twas the Night Before del Cirque du Soleil, un traguardo che pochi ballerini della sua età possono vantare.

La carriera prima di Amici: premi, collaborazioni e un percorso già internazionale

Prima di approdare ad Amici, Kiara Fina ha già costruito una carriera solida, fatta di competizioni, spettacoli e progetti professionali. Partecipa a numerosi concorsi internazionali, ottenendo riconoscimenti importanti come il primo premio al Jump VIP, il titolo di migliore ballerina ai The Dance Awards nelle categorie Teen e Senior, e il premio Nuovo Breakout Artist. Entra anche nella Beat Squad nel 2019 e raggiunge la Top 5 soliste ai The Dance Awards, confermando una crescita costante.

Parallelamente, prende parte a eventi di grande visibilità come l’OTF Gala for Sick Kids, In An Instant e i Capezio ACE Awards. Per tre anni si esibisce con la compagnia professionale Bridge to Artist, partecipando a concept video e videoclip musicali. Successivamente si trasferisce negli Stati Uniti per frequentare il Conservatorio CLI, dove approfondisce non solo la danza, ma anche canto e recitazione, ampliando ulteriormente il suo profilo artistico.

Il suo nome circola già nell’ambiente internazionale, tanto che in Canada è considerata una delle giovani ballerine più promettenti della sua generazione. Tra le collaborazioni più note figura anche quella con Zara Larsson, che contribuisce a far crescere la sua popolarità sui social.

Kiara Fina ad Amici: l’ingresso nella scuola, le sfide e la vita privata

Kiara entra ad Amici nel gennaio 2026, vincendo una sfida diretta che le permette di prendere il posto di Anna Iseppo. Emanuel Lo riconosce immediatamente la sua forza scenica e decide di puntare su di lei, nonostante le difficoltà linguistiche: Kiara non parla italiano e questo rende il suo percorso più complesso rispetto agli altri allievi. Per superare la barriera della lingua, lascia che sia la danza a parlare per lei, conquistando il pubblico fin dalla prima esibizione sulle note di Goreki.

Per quanto riguarda la vita privata, Kiara mantiene una certa riservatezza. Il suo profilo Instagram supera già i 24 mila follower e cresce rapidamente grazie alla visibilità del programma. Condivide soprattutto contenuti legati alla danza, ma dal suo secondo profilo emergono scatti più personali che confermano la relazione con Thomas Laurent, il ragazzo con cui è fidanzata.

Il pubblico continua a seguirla con grande curiosità, attratto dalla sua storia internazionale e dal talento che porta sul palco con naturalezza.