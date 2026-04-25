Benedetta Parodi e Fabio Caressa, chi sono i tre figli Matilde, Eleonora e Diego: età, passioni e vita privata

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La famiglia formata da Benedetta Parodi e Fabio Caressa è una delle più amate dal pubblico televisivo, non solo per la simpatia e la professionalità dei due genitori, ma anche per la spontaneità dei loro tre figli, che negli ultimi anni hanno iniziato a farsi conoscere, ciascuno con un percorso personale molto diverso.

Matilde, Eleonora e Diego sono cresciuti sotto lo sguardo affettuoso di una coppia che ha sempre cercato di mantenere un equilibrio tra visibilità e riservatezza, lasciando ai ragazzi la libertà di scegliere la propria strada. Ma chi sono davvero i tre figli di Benedetta Parodi e Fabio Caressa? Quali passioni coltivano? E come stanno costruendo il loro futuro, tra musica, televisione, sport e studio? Scopriamolo insieme.

Matilde Caressa: la musica, l’università e un talento che cresce

La primogenita, Matilde, è nata nel 2002 e rappresenta la parte più artistica della famiglia. Fin da bambina ha mostrato una forte inclinazione per la musica, iniziando a scrivere canzoni e a prendere lezioni di canto quando aveva appena sette anni. Con il tempo ha aggiunto lo studio del pianoforte e della chitarra, costruendo una formazione completa che oggi le permette di lavorare a un progetto musicale personale.

Mentre porta avanti la sua carriera artistica, Matilde frequenta Lettere Moderne all’Università Statale di Milano, seguendo un percorso accademico che ricorda quello della madre. La sua vita si divide tra studio, sala prove e momenti condivisi con amici e famiglia, che spesso racconta sui social con naturalezza. Nel 2023 ha pubblicato il suo primo singolo, Boulevard, un debutto che ha attirato l’attenzione degli appassionati di musica emergente. Accanto alla sorella Eleonora conduce anche un podcast, Rendez-vous da ME, dove le due parlano di esperienze quotidiane, relazioni, studio e crescita personale, mostrando una complicità che il pubblico ha imparato ad apprezzare.

Eleonora Caressa: televisione, comunicazione e un rapporto speciale con il padre

La seconda figlia, Eleonora, nata nel 2004, è probabilmente la più conosciuta dal grande pubblico. La sua popolarità è cresciuta grazie alla partecipazione a Pechino Express insieme al padre Fabio, un’esperienza che ha mostrato una sintonia profonda tra i due. Il loro percorso nel programma ha rivelato un legame fatto di ironia, sostegno reciproco e una naturale capacità di affrontare le difficoltà con leggerezza.

Dopo il liceo delle scienze umane, Eleonora ha scelto di proseguire gli studi in Scienze Umanistiche per la Comunicazione, sempre alla Statale di Milano. Parallelamente ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della televisione, affiancando il padre in una rubrica settimanale di Striscia la Notizia, dove i due assegnano premi satirici a personaggi del mondo dello spettacolo e della politica.

La sua presenza sul piccolo schermo è fresca, spontanea e molto apprezzata, tanto che molti la considerano una delle giovani promesse della comunicazione televisiva. Eleonora racconta spesso la sua quotidianità sui social, alternando momenti di studio, viaggi e progetti creativi.

Diego Caressa: sport, riservatezza e un futuro che guarda alla telecronaca

Il più giovane della famiglia, Diego, nato nel 2009, è il più riservato dei tre. A differenza delle sorelle, preferisce restare lontano dai riflettori e non compare quasi mai nei contenuti social dei genitori. Nonostante la sua discrezione, si sa che è molto legato al padre e che con lui condivide una grande passione per il calcio. Diego gioca a livello agonistico, ma negli ultimi anni ha sviluppato anche un forte interesse per il tennis, sport che pratica con impegno e costanza. In un’intervista ha raccontato di immaginare un futuro da telecronista, proprio come Fabio Caressa, spiegando quanto gli piacerebbe viaggiare insieme al padre per raccontare le imprese dei campioni.

La sua adolescenza scorre tra scuola, allenamenti e una vita familiare che Benedetta e Fabio hanno sempre cercato di proteggere, lasciandogli la possibilità di crescere senza pressioni mediatiche. Nonostante la giovane età, Diego mostra già una determinazione che potrebbe portarlo a costruire un percorso tutto suo, magari proprio nel mondo dello sport.