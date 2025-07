Rivoluzione Grande Fratello, cambia tutto: tutte le novità della nuova edizione!

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tra i programmi più attesi della nuova stagione televisiva di Mediaset vi è senz’altro il Grande Fratello, che quest’anno avrà ben due edizioni. Ebbene sì, il reality show più amato dagli italiani avrà un’ edizione con persone sconosciute e una vip. Secondo quando trapelato dal portale Davide Maggio, la versione nip sarà condotta da Simona Ventura, che tornerà alla conduzione di un reality show in seguito all’esperienza come opinionista dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi, vinta da Cristina Plevani. In questo frangente, la donna ha dimostrato il suo grande carisma che l’ha sempre contraddistinta nel corso della sua carriera. La moglie di Giovanni Terzi prenderà le redini di Alfonso Signorini, che condurrà la versione vip del Grande Fratello a partire da gennaio sui teleschermi di Canale 5.

Simona Ventura conduce il Grande Fratello: la data d’inizio prevista per il 15 settembre

Simona Ventura è pronta a debuttare come conduttrice del Grande Fratello. A distanza di alcune ore dall’annuncio che ha scatenato il web, in rete stanno circolando nuove indiscrezioni su quello che il pubblico vedrà in televisione. In particolare, la durata della nuova edizione del reality show sarà di 100 giorni con la prima puntata prevista per lunedì 15 settembre mentre la chiusura per il 22 dicembre. Non ci saranno raddoppi settimanali mentre ogni diretta durerà fino alle 00:30. Un grande cambiamento per il pubblico, abituato alla chiusura intorno alle 2:00. In questo modo, Piersilvio Berlusconi spera di dare nuova linfa ad un programma che ha attraverso importanti crisi d’ascolto in queste ultime stagioni.