Rita Dalla Chiesa svela: ‘Fabrizio Frizzi mi ha salvata’

Un abbraccio del cuore, una dichiarazione intensa e un’affermazione che risuona: “Fabrizio mi ha salvata”. Lunedì 16 giugno 2025, ospite a La Volta Buona su Rai 1, Rita Dalla Chiesa ha riacceso i riflettori su un amore che ha segnato la sua vita: quello con il compianto Fabrizio Frizzi. In un racconto profondo e toccante, la conduttrice ha offerto al pubblico una ritratto sincero di sé stessa, tra ricordi, dolore, coraggio e la consapevolezza che, talvolta, amare significa lasciar andare.

Dieci anni più grande, un incontro del destino

Era il lontano 1983 quando Rita e Fabrizio si incontrarono nell’ambito di programmi Rai come Tandem e Pane e marmellata. Lei, volto già affermato; lui, giovane e vivace: dieci anni li dividevano, un gap che inizialmente spaventò Rita. Ma fu proprio quella differenza che mescolò curiosità e rispetto, dando vita a un rapporto che iniziava tra gli studi televisivi ma presto si trasformava in qualcosa di più profondo. Rita ha raccontato: “Se non avessi avuto lui […] non so come avrei fatto. Lui mi ha salvata con la sua allegria, la sua simpatia, col suo modo di essere”. Non solo un compagno, ma una “rete di salvataggio”, capace di riportarla alla luce dopo momenti di buio e solitudine.

Sedici anni insieme: amore, tensioni, luce e oscurità

Il legame tra Rita e Fabrizio durò ben 16 anni: il matrimonio si ebbe nel 1992, una convivenza segnata non solo dalla passione, ma anche dalla pressione costante del mondo esterno. Rita racconta che qualsiasi spostamento suo e di Fabrizio era seguito con attenzione, riferendosi ai paparazzi e ai riflettori che non lasciavano spazio a momenti di privacy. Nonostante questo, il rapporto si consolidava giorno dopo giorno, fatto di risate, complicità e quel gioco unico che solo Frizzi sapeva intrattenere, prendendola in giro “nel modo più becero” e facendola ridere di gusto.

Quando amare significa accettare la fine

Nel 2002 fu la fine: una scelta dura ma consapevole. Rita racconta di non aver inseguito Frizzi, lasciandolo libero di cercare nuove strade. La separazione, seppur dolorosa, non ha spezzato quel rispetto profondo tra loro. Il divorzio non ha cancellato il loro rapporto. Anzi, Rita spiega: “Siamo diventati amici, quasi fratelli”. Un legame trasformato, ma più maturo, fatto di affetto sincero e cooperazione anche sul lavoro.