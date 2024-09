Rischio piogge, l’allerta diventa arancione

Una nuova allerta meteo, ma di colore arancione, è stata emanata dalla Regione Puglia per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali, a partire dalle 20 di oggi e per le successive 24 ore, sul promontorio del Gargano e alle Isole Tremiti.

Sul resto della Puglia è gialla, mentre sul Tavoliere e i Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle c’è anche il rischio idraulico.