Ripristino caduta massi, iniziati i lavori sulla SP 55 Macchia-Monte

RIPRISTINO CADUTA MASSI, INIZIATI I LAVORI SULLA S.P. 55 MACCHIA-MONTE

La Provincia di Foggia ha disposto un restringimento della carreggiata sulla Strada Provinciale n. 55 (tratto Monte Sant’Angelo), dal km 1+000 al km 13+000, lato monte (dx), per consentire un intervento di contenimento per caduta massi.

Periodo: dal 18/02/2026 al 28/02/2026

Modalità: cantiere mobile a tratti saltuari, con moviere e segnaletica temporanea.

“Invitiamo cittadini, pendolari e visitatori a prestare la massima attenzione, rispettare la segnaletica e considerare possibili rallentamenti lungo il tratto interessato” – fanno sapere dalla #PoliziaLocaleMSA