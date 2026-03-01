[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Riparte il progetto che finanzia le idee dei giovani di Manfredonia

Ci siamo. Dopo il successo della prima edizione, sono felice di annunciare il lancio della seconda edizione di “Si può fare Manfredonia”.

Vi aspetto giovedì 5 marzo alle ore 17.30 in Aula Consiliare (in municipio), per l’evento di presentazione ufficiale del progetto. Sarà un momento importante per raccontare obiettivi, finalità e modalità di partecipazione di un’iniziativa che mette al centro i giovani e la loro capacità di trasformare idee in azioni concrete per la città.

Credo fortemente che investire sulle nuove generazioni significhi fare una scelta chiara di prospettiva. Con questa seconda edizione vogliamo rafforzare un percorso già avviato, che ha dimostrato quanto ragazze e ragazzi sappiano essere capaci di visione, responsabilità e concretezza. Il nostro compito è accompagnarli, offrire strumenti, tutoraggio e fiducia. È così che si costruiscono opportunità e si prevengono fragilità.

Il bando sarà online da giovedì 6 marzo, e da quella data ci sarà tempo fino all’8 aprile per ragazze e ragazzi dai 16 ai 30 anni per presentare le proposte attraverso il form dedicato nella sezione Puglia dell’area Partecipa del sito www.sipuofare.net .

Per chi avesse bisogno di informazioni o supporto, sarà attivo uno sportello dedicato al piano terra del Comune, in Piazza del Popolo n. 8, aperto martedì e giovedì dalle 16.00 alle 19.00. Potrete ricevere orientamento e assistenza nella compilazione delle proposte progettuali oppure contattare il numero 393.1889608.

L’attuazione del progetto e le attività di tutoraggio saranno curate da Cantiere Giovani, capofila nazionale della rete “Si può fare”, e da Inside MF, realtà nata proprio grazie alla prima edizione di questa iniziativa, ed impegnata nel coinvolgimento e nella valorizzazione dei giovani del territorio.

La sicurezza di una città si costruisce anche così: dando spazio al protagonismo consapevole dei giovani. Io ci credo e vi aspetto per costruire insieme questa nuova edizione.

Maria Teresa Valente

Assessora al Welfare e Cultura