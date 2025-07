[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rinviata la rinfrescata al Sud: i dettagli

Per la rinfrescata al Sud, probabilmente, bisognerà aspettare due giorni in più di quanto dichiarato negli articoli precedenti.

Gli ultimi aggiornamenti, riportati da Meteolive, hanno un po’ ritardato l’avanzata della perturbazione, a dimostrazione della complessità di questa previsione. Nel corso di venerdì, piogge e temporali potrebbero manifestarsi soprattutto sulle regioni del Nord, ma qualche intenso temporale potrebbe attraversare anche Toscana e Sardegna. Qualche fenomeno possibile anche su Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio.

Nulla da dire invece per il Sud, dove continuerà a splendere il Sole e a far davvero molto caldo, con picchi di oltre 38 o 40 °C. Per il meridione, bisognerà aspettare con alta probabilità la giornata di sabato o addirittura le prime ore di domenica per assistere a un netto calo delle temperature.