Rilancio della ferrovia Foggia-Manfredonia. Convegno domani mattina a Palazzo di Città promosso dalle Commissioni Consiliari Ambiente e Territorio

Le Commissioni Consiliari Ambiente e Territorio hanno organizzato per mercoledì 4 giugno un convengo dal titolo: FERROVIA FOGGIA-MANFREDONIA 1885-2025 140 anni di storia e di futuro!

L’appuntamento è in programma alle ore 11:00 presso l’Aula consiliare del Comune di Foggia,

L’iniziativa, che segue la discussione di un Ordine del Giorno nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Comunale, serve a fare il punto sulla necessità di promuovere un’azione istituzionale congiunta per rilanciare il progetto di elettrificazione, ammodernamento e ripresa del servizio cadenzato e integrato tutto l’anno della tratta Manfredonia Foggia. Un rilancio che permetterebbe il collegamento da sud del Gargano alla rete TEN-T nel nodo urbano di Foggia, con interessanti ricadute anche per la Piattaforma logistica, posizionata nell’ambito dell’area industriale di Foggia, con funzioni di servizio per il porto Alti fondali di Manfredonia.