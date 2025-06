[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rieccolo, torna il caldo africano: fino a quando?

Le piogge, seppur misere, dei giorni scorsi da oggi sembreranno molto lontane lasciando alcune zone d’Italia nella morsa di afa ed umidità.

Secondo MeteoLive il caldo in Puglia risulterà essere fastidioso, mentre sarà molto fastidioso in Toscana ed in Pianura Padana.

Il caldo questa volta potrebbe durare fino al prossimo fine settimana: difatti, sabato 28 e domenica 29 giugno, infiltrazioni di aria più fresca provenienti dai quadranti orientali potrebbero innescare lo sviluppo di temporali.