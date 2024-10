Ricovero per Raimondo Todaro: cresce la preoccupazione tra i fan

Raimondo Todaro ha condiviso con i suoi follower su Instagram un aggiornamento non molto incoraggiante: si trova, infatti, in ospedale. Nelle scorse ore, a corredo di una foto che lo ritraeva all’interno di un nosocomio, il ballerino ha scritto: “Non cercatemi per i prossimi tre giorni, ho il tagliando da fare”. Di lì a poco, Raimondo ha tuttavia postato un’altra foto con un’ulteriore didascalia che lascia ben sperare: “Tutto bene e grazie a tutti dei messaggi”.

Apprensione per Raimondo Todaro

Effettivamente, i fan sono stati molto preoccupati per Raimondo Todaro, poiché questi affrontò due tumori maligni nel 2020. Questa dura battaglia fu raccontata dall’ex prof di Amici solamente tre anni dopo nel corso di un’ospitata a Verissimo: “Ero a pezzi, fisicamente, cercavo di sorridere e non far vedere niente a nessuno. Parlare di paura è poco, te la fai sotto. Ora sto meglio, però continuo a controllarmi”. Probabilmente, questo ricovero è finalizzato a uno di questi controlli.

Una terribile scoperta

Nel 2020, durante dei controlli di routine, i medici scoprirono che Raimondo Todaro aveva un grave problema di salute. Quella diagnosi portò il ballerino ad affrontare due operazioni delicate, mettendo alla prova la sua forza e determinazione. L’ex prof di Amici spiegò a Verissimo, al suo tempo: “Nasce tutto da un’appendicite. Da lì ho fatto dei controlli di routine. A un certo punto mi è arrivata la telefonata che mi comunica che sono due tumori maligni”.

La lotta contro il cancro

Raimondo Todaro precisò in quell’occasione: “Durante la prima edizione ho fatto due interventi a distanza di nove mesi. Il lavoro è stato la mia fortuna. È stato l’unico momento in cui non ci pensavo”. In quel periodo l’unica forza che la sosteneva era la figlioletta, nata dall’unione con la sua amata Francesca Tocca: “Ti passano sette milioni di cose in testa, ma soprattutto il pensiero mio era Jasmine. Lei sapeva che papà aveva male al pancino”.