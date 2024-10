Riciclaggio di auto rubate, sei arresti in flagranza di reato

La Polizia di Stato, ha proceduto all’arresto in flagranza di sei soggetti in relazione al reato di riciclaggio.

Nel dettaglio, il personale della “Squadra Volanti” della Questura di Foggia, nel setacciare un’area rurale in agro di Troia (FG), in seguito ad una segnalazione di un’auto di grossa cilindrata rubata, giungeva in un casolare apparentemente abbandonato, ove udiva un vociare di persone ed alcune autovetture parcheggiate.

Grazie ad un’intensa attività di osservazione, i poliziotti riuscivano a scorgere che all’interno del capanno vi erano alcuni soggetti intenti a caricare e ad occultare su di un autoarticolato una grossa quantità di componenti di ricambio per veicoli.

In seguito ad un’accurata perquisizione veicolare dell’autoarticolato e ad un’ispezione dell’area interna del capannone veniva riscontrata la presenza di svariate componenti di autovetture, risultanti proventi di furto e, pertanto, i sei soggetti venivano tratti in arresto, convalidati dall’A.G., ed il capannone sottoposto a sequestro.

Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari;

va precisato che la posizione delle persone coinvolte nelle predette operazioni di polizia è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che le stesse non possono essere considerate colpevoli sino alla eventuale pronunzia di una sentenza di condanna definitiva.