Politica Manfredonia
Richiedenti asilo Manfredonia, l’opposizione chiede consultazione pubblica: c’è la mozione in consiglio
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Richiedenti asilo Manfredonia, l’opposizione chiede consultazione pubblica: c’è la mozione in consiglio
Abbiamo appena depositato una mozione, da discutere in occasione del prossimo consiglio comunale, per chiedere di promuovere la consultazione della cittadinanza, in materia di richiedenti asilo.
La nostra scelta costituisce conseguenza immediata e diretta della reticenza-dimostrata, anche in aula, dal sindaco il 29 aprile- e della carenza totale di chiarezza, che continua ad aleggiare su tale questione.
La comunità, molto sensibile rispetto al tema, merita massimo rispetto e trasparenza incondizionata.
Lo hanno scritto in una nota i consiglieri comunali di opposizione Di Bari, Di Staso, Galli e Rinaldi.