Riceve polmoni, fegato e pancreas per il trapianto. Manfredoniano a Torino: “Il più bel regalo di Natale”

Questo è il più bel regalo di Natale che potessi ricevere nella vita», dice ora con un filo di voce. Eccolo qui Domenico Gatta, 47 anni, da Manfredonia, il primo uomo in Europa ad aver subito un trapianto di quattro organi: i due polmoni, il fegato e il pancreas. Tutto per colpa della fibrosi cistica. Una malattia genetica che altera le secrezioni di molti organi che, risultando più dense, disidratate e poco fluide, contribuiscono al loro danneggiamento. L’intervento da record è stato eseguito poco più di due mesi fa all’ospedale Molinette. E oggi, ancora ricoverato nel reparto di Terapia intensiva cardiochirurgica diretta dal professor Luca Brazzi, Domenico parla per la prima volta.

«Quando mi hanno detto del quadruplo intervento non ci potevo credere. Io sono arrivato qui in coma, non ricordavo nulla», racconta. Accanto a lui, la moglie Giuseppina, che non lo perde di vista un minuto. «Sono stata io a dare il consenso per l’intervento, perché mio marito Non poteva. Mi sono subito fidata dei medici». Domenico è giunto alle Molinette dal Policlinico di Bari. Era già in lista d’attesa per un trapianto di polmoni, i primi organi a rovinarsi a causa della malattia, ma poi le sue condizioni sono precipitate. L’avanzare della fibrosi cistica gli ha aggredito il fegato e il pancreas. Di qui il trasferimento d’urgenza a Torino, l’ipotesi dell’operazione mai tentata prima, le 15 ore in sala dove si sono alternati il professor Mauro Rinaldi, per il trapianto di polmoni e il professor Renato Romagnoli per fegato e pancreas. Un intervento unico al mondo. «Un paio di anni fa – ricorda Rinaldi – c’era stato un caso in Canada. Ma lì l’intervento era stato preparato, il paziente era cosciente, mentre nel nostro caso è giunto in coma. Abbiamo preso la decisione di operare in 24 ore».

