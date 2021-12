Print Cavolo rosso caramellato







0 from 0 votes Recipe by Autore Course: Ricette contorni, TodoFood Cuisine: Italiana Difficulty: Facile Porzioni 8 porzioni Tempo di preparazione 15 minutes Tempo di cottura 1 hour

Utilizzare frutta e verdura di stagione è molto consigliato per una sana alimentazione e per la salute del proprio corpo. A tal proposito oggi vi proponiamo il cavolo rosso.



Il cavolo rosso è un ortaggio ricco di sostanze nutrienti, vitamine, antiossidanti e minerali.

Il suo colore violaceo dipende dal ph del terreno, in particolare alla presenza di sostanze idrosolubili chiamate antocianine.



Segui la ricetta per preparare un buonissimo contorno!



Ingredienti 1 Kg di cavolo rosso

100 ml d’acqua

50 ml di aceto bianco

2 Cucchiai di zucchero

Sale qb

Pepe qb

Istruzioni Dopo aver pulito e lavato con cura il cavolo, tagliarlo a striscioline

In una casseruola inserire il cavolo, l’acqua, l’aceto, lo zucchero, sale e pepe qb e portare a bollore

Quando inizia a bollire abbassare la fiamma, mettere il coperchio e far cuocere per 60 minuti circa mescolando ogni tanto e spesso negli ultimi 30 minuti

Quando il liquido sarà evaporato e il cavolo caramellato spegnere il fuoco e servire

