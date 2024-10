Riccardi: “Un tuffo nei colori e nei ricordi, l’emozione di rappresentare Manfredonia”

Oggi ho avuto il piacere, insieme all’amico di tante avventure calcistiche Matteo Lauriola, di visitare la mostra “Tutti i colori della Puglia” presso il Consiglio Regionale, un’esposizione di cimeli dello sport pugliese organizzata e curata da Franco Egidio dell’associazione Culturale CasaBari, e patrocinata dal Garante regionale dei diritti del minore, Ludovico Abbaticchio.

Durante la visita, ho colto l’occasione per donare due maglie del Manfredonia Calcio dei Campionati di Lega Pro Serie C1.

Devo ammettere che mi sono sentito come un bambino, rapito dai colori e dagli stemmi delle tante maglie in esposizione. Ogni simbolo mi ha riportato indietro, ai ricordi indelebili vissuti in prima persona e alle emozioni che mio padre mi ha trasmesso fin da piccolo.

Giornate come questa sono l’essenza della vita. Sono quei momenti che ti porti dentro, come se il nostro delfino, simbolo di Manfredonia, fosse cucito sulla pelle.

Lo ha scritto su Facebook Angelo Riccardi