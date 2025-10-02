Riccardi: “Domani proiezione del film su Enrico Berlinguer nel Chiostro del Comune di Manfredonia”
Domani, venerdì 3 ottobre, alle ore 20:00 presso il Chiostro di Palazzo San Domenico a Manfredonia, nell’ambito del programma di iniziative “Un volto per la memoria” dedicate a Enrico Berlinguer, si terrà la proiezione del film “La Grande Ambizione” di Andrea Segre, con Elio Germano.
L’iniziativa sarà introdotta da una lectio critica di Massimiliano Martiradonna, critico cinematografico e membro del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI).
Un appuntamento speciale per rivivere, attraverso il linguaggio del cinema, la forza e l’attualità del pensiero e della testimonianza di Enrico Berlinguer.
Chiostro Palazzo San Domenico – Manfredonia Ore 20:00
Ingresso libero fino a esaurimento posti