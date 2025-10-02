Politica Manfredonia

Riccardi: “Domani proiezione del film su Enrico Berlinguer nel Chiostro del Comune di Manfredonia”

Comunicato Stampa2 Ottobre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Riccardi: “Domani proiezione del film su Enrico Berlinguer nel Chiostro del Comune di Manfredonia”

Domani, venerdì 3 ottobre, alle ore 20:00 presso il Chiostro di Palazzo San Domenico a Manfredonia, nell’ambito del programma di iniziative “Un volto per la memoria” dedicate a Enrico Berlinguer, si terrà la proiezione del film “La Grande Ambizione” di Andrea Segre, con Elio Germano.

L’iniziativa sarà introdotta da una lectio critica di Massimiliano Martiradonna, critico cinematografico e membro del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI).

Un appuntamento speciale per rivivere, attraverso il linguaggio del cinema, la forza e l’attualità del pensiero e della testimonianza di Enrico Berlinguer.

Chiostro Palazzo San Domenico – Manfredonia Ore 20:00

🎟 Ingresso libero fino a esaurimento posti

Comunicato Stampa2 Ottobre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]