Ribalta il mondo e prepara dei pancakes salati: ti cambia la cena, spendi meno di 8 euro

Una ricetta veloce e golosa ma anche molto economica: tutto parte dalle zucchine e da un formaggio filante per questi pancakes salati

L’idea non è nostra, perché i pancakes sono tipici della cultura anglosassone e americana. Però basta cambiare qualche ingrediente, farli diventare salati e diventano molto più di uno stuzzichino sfizioso. In questo caso per la base ho usato le zucchine: una vera sorpresa. E non spendi più di 8 euro

Pancakes sì, ma sono salati: tanto abbinamenti possibili

Questa volta i pancakes di zucchine li abbiamo abbinati a una fondata di formaggio semistagionato. Ma in realtà sono un’ottima base da usare anche con degli affettati, del formaggio fresco, delle verdure passate alla griglia. Prova e vedrai quanto sono versatili.

Ingredienti:

450 g zucchine

3 uova grandi

2 cipolle rosse

120 g di farina 00

6 foglie di menta

300 ml di panna fresca liquida

100 g di Asiago

150 g di pecorino

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

sale q.b.

pepe nero q.b.

Preparazione passo passo



Spuntiamo le zucchine, le laviamo sotto acqua corrente e asciughiamo con un canovaccio pulito. Quindi le tagliamo a pezzetti versandole direttamente nel boccale del mixer insieme alle cipolle pelate e tagliate a fette.

Facciamo partire il robot da cucina e tritiamo tutto molto finemente. Quando abbiamo finito, con le mani strizziamo tutto bene, andando sul lavello. Il vero trucco è far perdere tutta l’acqua contenuta nelle zucchine.

Rompiamo in una ciotola le tre uova. Le sbattiamo con la forchetta oppure una frusta a mano come quando prepariamo la frittata. Aggiungiamo le zucchine, la farina già setacciata e le foglie di menta spezzettate con le mani. Poi regoliamo di sale e pepe, amalgamando questa pastella che deve restare morbida.

Prendiamo una padella da 12-14 cm di diametro. Facciamo scaldare un filo d’olio extravergine d’oliva e quando ha preso calore prepariamo i pancakes di zucchine. Versiamo un mestolino di pastella facendola scorrere su tutta la base della padella. Poi aspettiamo che in superficie affiorino le prime bolle. Solo a quel punto giriamo il pancake di zucchine e lasciamo cuocere ancora per un altro minuto.

Ogni volta che i pancakes sono pronti, li mettiamo in un piatto impilandoli. Per non farli ammosciare e attaccare basterà dividerli uno per uno con un pezzetto di carta forno. Alla fine li teniamoli da parte e prepariamo la fonduta.

Versiamo la panna ancora fredda in un pentolino e la mettiamo a scaldare. Quando sfiora l’ebollizione aggiungiamo l’Asiago o altro formaggio semistagionato) tagliato a cubetti e il pecorino. Quindi mescoliamo con la frusta a mano fino a ottenere un risultato omogeneo e regoliamo eventualmente di sale.

Quando è il momento di servire, dividiamo i pancakes in ogni piatto facendo colare la fonduta ancora calda e portiamo in tavola. Nel caso, lo possiamo decorare ancora con della menta fresca oppure con dell’aneto tritato.