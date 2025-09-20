[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

👉🏼 RESISTE L’ANTICICLONE: MA DALLA SETTIMANA PROSSIMA STOP ALL’ ESTATE.

🌞 Un settembre avaro di piogge, con tanto sole e temperature calde. L’anticiclone che sta garantendo tempo stabile su tutto il bacino del mediterraneo insisterà fino all’inizio della settimana prossima. Grandi manovre però si intravedo già sul nord Europa, con i primi affondi freddi pronti a scende sulla nostra penisola gia da lunedì sul nord Italia e successivamente sul resto d’Italia.

☔ La configurazione barica che va delineandosi, fa capire che l’estate è pronta al declino, lento ma inesorabile. Infatti un affondo nord atlantico è pronto a sfondare dalle valle del Rodano portando una perturbazione di stampo autunnale dapprima sul nord Italia e poi dalla metà della settimana prossima darà vita a un minimo depressionario sullo Ionio che potrebbe garantire tanta pioggia per la fine del mese, ma per i dettagli bisogna ancora aspettare in prossimi aggiornamenti.

⬇️ Una cosa sembra ormai certa, estate settembrina sulla Puglia fino a #martedì, poi sensibile diminuzione termica con temperature da inizio autunno e probabili piogge nel week-end di fine mese.

🏖️ Godiamoci questi ultimi scampoli d’estate, perché ci sarà da discutere sui dettagli, ma il cambiamento atmosferico della settimana prossima è ormai certo… stop all’estate definitivamente.

di Erasmo Solombrino

