Requiem di Mozart a Manfredonia
La Pasqua di Manfredonia quest’anno ha il suono di un capolavoro. La New Generation Wind Orchestra presenta il Requiem in Re minore K 626 di Wolfgang Amadeus Mozart, con la collaborazione del Coro Polifonico G. F. Häendel del Maestro Rosangela Trigiani.
A dirigere, il Maestro Antonio Pio La Marca.
Due serate per lasciarsi attraversare da una delle pagine più intense della musica sacra: un viaggio dove ombra e luce, paura e speranza si intrecciano in un’unica, potentissima preghiera in musica.
- Luogo: Cine Teatro San Michele – Manfredonia
- Date: Mercoledì 1 aprile 2026 e Giovedì 9 aprile 2026
- Orari: Apertura porte h 20.00 – Sipario h 20.30
A breve tutte le info e le modalità per riservare il vostro posto. Ti aspettiamo per condividere questo viaggio nel cuore della Pasqua.