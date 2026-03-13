Eventi Manfredonia

Requiem di Mozart a Manfredonia

Redazione13 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Requiem di Mozart a Manfredonia

La Pasqua di Manfredonia quest’anno ha il suono di un capolavoro. La New Generation Wind Orchestra presenta il Requiem in Re minore K 626 di Wolfgang Amadeus Mozart, con la collaborazione del Coro Polifonico G. F. Häendel del Maestro Rosangela Trigiani.

A dirigere, il Maestro Antonio Pio La Marca.

Due serate per lasciarsi attraversare da una delle pagine più intense della musica sacra: un viaggio dove ombra e luce, paura e speranza si intrecciano in un’unica, potentissima preghiera in musica.

  • Luogo: Cine Teatro San Michele – Manfredonia
  • Date: Mercoledì 1 aprile 2026 e Giovedì 9 aprile 2026
  • Orari: Apertura porte h 20.00 – Sipario h 20.30

A breve tutte le info e le modalità per riservare il vostro posto. Ti aspettiamo per condividere questo viaggio nel cuore della Pasqua.

Redazione13 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©