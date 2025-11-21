Salute e Benessere

Report: Puglia la peggiore d'Italia per le liste di attesa

21 Novembre 2025
🔴 Puglia: la peggiore d’Italia per le liste di attesa

Report ha potuto visionare i dati sinora riservati delle liste di attesa di tutte le regioni italiane. La Puglia è la peggiore dello stivale sia sul tempo medio di attesa di visite ed esami sia per numero di gravi criticità, ossia prestazioni che ci mettono anche più di un anno a essere erogate. Eppure proprio qui ci sono ci sono alcune delle aree più inquinate d’Italia che richiedono una sanità accessibile a tutti.

Ne parliamo domenica dalle 20.30 su Rai3

