Report, Giulia Presutti rinuncia alla conduzione: ecco cosa succede ora

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La situazione attorno a Report continua a evolversi rapidamente e la giornata di ieri ha segnato un punto di svolta inatteso. Giulia Presutti, indicata nei giorni scorsi come una delle due figure chiamate a raccogliere l’eredità di Sigfrido Ranucci, ha deciso di rinunciare alla conduzione del programma. Una scelta maturata in serata e comunicata con una mail al direttore degli Approfondimenti Rai, Paolo Corsini, dopo un lungo confronto tra la redazione e i vertici aziendali.

La sua decisione arriva in un momento delicato, mentre la trasmissione si prepara al ritorno in onda e cerca un equilibrio interno che garantisca autonomia editoriale e continuità. A questo punto è inevitabile chiedersi: perché Presutti ha fatto un passo indietro? Chi potrebbe guidare Report nella nuova stagione? E quali scenari si aprono dopo l’incontro tra redazione e direzione?

Perché Giulia Presutti ha rinunciato alla conduzione di Report

La rinuncia di Giulia Presutti non è stata improvvisa, ma il risultato di una giornata complessa. La giornalista ha scelto di fare un passo indietro per “aiutare” la trasmissione in cui si è formata, evitando che il contenzioso interno potesse bloccare la messa in onda prevista per l’8 novembre. La sua mail a Corsini ha formalizzato una decisione maturata dopo un confronto durato oltre un’ora e mezza, dal quale lei e Daniele Piervincenzi erano stati esclusi per favorire un dialogo diretto tra gli inviati storici e la direzione.

La posizione di Presutti era diventata particolarmente delicata anche per via delle polemiche circolate nei giorni precedenti. Alcune accuse, costruite secondo dinamiche tipiche della macchina del fango, avevano alimentato tensioni interne e reso più complesso il suo inserimento alla guida del programma. La giornalista era stata criticata per un vecchio servizio televisivo e per presunte trattative parallele con la direzione, interpretate da alcuni come un tradimento nei confronti della redazione. In questo clima, il passo indietro è apparso come un gesto volto a ricomporre la frattura e a favorire una soluzione condivisa.

La Rai ha già previsto per Presutti un nuovo progetto: un programma tutto suo, considerato una forma di riconoscimento per la scelta di rinunciare alla conduzione di Report. Una decisione che le permette di proseguire il proprio percorso professionale senza rimanere al centro del conflitto che ha attraversato la redazione nelle ultime settimane.

Chi guiderà Report: le ipotesi sul tavolo e il ruolo di Piervincenzi

Con l’uscita di scena di Presutti, resta da definire il ruolo di Daniele Piervincenzi, l’altro cronista indicato inizialmente per la conduzione. La sua posizione è ancora incerta: l’azienda non ha confermato un incarico definitivo e la redazione non ha espresso una linea unitaria. Piervincenzi dovrebbe seguire Report Lab, la seconda parte del programma, mentre la conduzione principale potrebbe essere affidata a una soluzione interna.

L’ipotesi più concreta è quella di una conduzione a rotazione degli inviati storici. Una scelta che permetterebbe di mantenere la continuità editoriale e di valorizzare figure che conoscono profondamente il linguaggio del programma. La Rai ha proposto a Bernardo Iovene e Giulio Valesini di assumere il ruolo di capi autore, con garanzie di piena indipendenza nella linea editoriale. La redazione ha mostrato apertura, abbandonando l’aut-aut iniziale e concentrandosi sulla tutela dell’autonomia del format.

Paolo Corsini si è riservato 24 ore per valutare gli assetti definitivi. La risposta della redazione è attesa a breve e sarà decisiva per stabilire chi guiderà Report nella nuova stagione. L’obiettivo è trovare una soluzione che permetta al programma di tornare in onda senza ulteriori tensioni, preservando la credibilità costruita negli anni.

Il contenzioso con Sigfrido Ranucci e il nuovo equilibrio interno della trasmissione

Parallelamente alla questione della conduzione, prosegue il contenzioso legale tra la Rai e Sigfrido Ranucci. L’azienda ha risposto alle richieste avanzate dai legali del giornalista, ribadendo che la rimozione dalla guida del programma rientra nelle prerogative del datore di lavoro nella gestione dell’organizzazione interna. La Rai considera chiusa la fase delle motivazioni documentali, sostenendo che la rimodulazione delle mansioni è stata già spiegata in modo completo.

Questo scenario si intreccia con il percorso di ricomposizione avviato dalla redazione. L’incontro con la direzione ha segnato un primo punto di apertura, con posizioni meno rigide rispetto ai giorni precedenti. Gli inviati hanno chiesto garanzie sulla linea editoriale e sulla gestione dei contenuti, elementi considerati fondamentali per mantenere l’identità del programma.

La rinuncia di Presutti, la posizione ancora da definire di Piervincenzi e il confronto con la direzione delineano un quadro in movimento, nel quale Report cerca un nuovo equilibrio. La trasmissione si prepara a tornare in onda con un assetto che dovrà garantire stabilità, autonomia e continuità, mentre la Rai valuta le ultime decisioni per chiudere una delle fasi più delicate della storia recente del programma.