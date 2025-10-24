[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Regionali, ‘Noi Moderati’ schiera una coppia di Manfredonia: Trotta e Nenna

Proseguendo con coerenza e con immutato impegno nel percorso identitario che da sempre contraddistingue l’azione civica nell’area moderata del centrodestra, il gruppo politico “Strada Facendo” propone la candidatura di due rappresentanti di Manfredonia alle prossime elezioni regionali nella lista “Noi Moderati”, a sostegno del candidato presidente Luigi Lobuono: Ing. Anna Trotta, già Assessore all’Urbanistica del Comune di Manfredonia; Salvatore Nenna, ex sindacalista ed esperto informatico.

Due persone radicate nella società civile, portatrici di competenza e senso di responsabilità, che hanno scelto di mettere la propria esperienza al servizio della comunità. La loro candidatura nasce dal desiderio di contribuire concretamente alla costruzione di una Puglia più efficiente, più equa e più attenta ai bisogni reali dei cittadini.

Il gruppo “Noi Moderati” affronta questa consultazione elettorale con la consapevolezza di costruire dalle fondamenta una solida e democratica “Casa dei Moderati”. A Manfredonia, grazie all’esperienza civica di Strada Facendo, il gruppo è già un punto di riferimento per la cittadinanza e un elemento essenziale del centrodestra locale.

Tutto ciò segna l’avvio di un percorso politico fondato sul dialogo, sulla partecipazione e sulla responsabilità. Manfredonia merita una classe dirigente capace di ascoltare e agire con visione, restituendo alla città un ruolo centrale nello sviluppo territoriale e regionale.

L’obiettivo è una politica regionale concreta e produttiva, fondata sulla valorizzazione delle risorse locali, il sostegno alle imprese e al lavoro giovanile, la tutela dell’ambiente, la promozione del turismo e il potenziamento dei servizi sanitari e sociali di prossimità.

Un impegno che nasce dal basso, vicino ai territori, con la consapevolezza che la buona politica è quella che ascolta, progetta e realizza. Coerenza, coraggio e competenza restano i principi guida di un percorso che guarda al futuro della Capitanata e dell’intera Puglia, con l’obiettivo di restituire dignità, fiducia e prospettiva a una terra ricca di potenzialità ma troppo spesso trascurata.

Coordinamento Cittadino Noi Moderati Manfredonia