“Regala un’azienda ai suoi lavoratori”, l’iniziativa di 31 lavoratori di Manfredonia che vogliono riprendersi la loro azienda

Sono 31, sono i lavoratori della ex Manfreplast chiusa due anni fa a Manfredonia. L’anno scorso si sono costituiti in Cooperativa per fondare la Coopla Green e, mettendo insieme le Naspi di ciascuno (come prevede la nuova legge sul Workers Buyout) hanno creato un piano industriale serio con attori del territorio per riprendersi non solo il loro lavoro ma anche la loro azienda, tenendola aperta invece di permettere che chiuda per sempre. Hanno un credito privilegiato di 188.000€ che però non si può toccare fino a procedura conclusa ed entro la vigilia di Natale devono versare almeno 50.000 euro oppure perderanno i macchinari e il sogno di riaprire i capannoni, dotarli di un grande impianto fotovoltaico e realizzare prodotti ecosostenibili mettendoci tutta la loro esperienza, voglia e necessità di avere un lavoro dignitoso.

Servono 50.000 euro entro la vigilia di Natale, sono pronti a metterci la faccia e gli ultimi risparmi ma da soli non possono farcela.

Perché questo sia l’incipit di un possibile nuovo capitolo per una città ed un territorio che hanno l’occasione di non vedere l’ennesimo stabilimento chiuso da abbandonare e depredare, ma un nuovo inizio che possa dare sviluppo e occupazione, green come la speranza.

Adesso quell’incipit rischia di finire prima ancora di essere cominciato.

Sostieni i 31 lavoratori di Coopla Green: per Natale regalagli la loro azienda… e aiutaci a diffondere questa campagna. Ecco il link per la raccolta fondi: