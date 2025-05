[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Referendum 2025 su lavoro e cittadinanza, alle urne l’8 e 9 giugno. Tour informativo della Cgil in Capitanata

L’8 e 9 giugno prossimi i cittadini italiani saranno chiamati a votare su cinque quesiti referendari incentrati su lavoro e cittadinanza, promossi da sindacati e associazioni per i quali sono stati raccolti lo scorso anno quasi 5 milioni di firme a sostegno. Si tratta di quesiti importanti che impattano la vita di milioni di persone del Paese, soprattutto chi vive di lavoro precario, ha poche tutele, è occupati in subappalti dove spesso le norme sulla sicurezza non sono rispettate, chi è in attesa della cittadinanza pur lavorando o studiando da anni in Italia.

Per informare i cittadini su questa straordinaria opportunità di modificare leggi ingiuste e sbagliate, la Cgil di Capitanata ha organizzato un vero e proprio tour nelle piazze di tanti comuni della provincia, per incontrare fisicamente le persone e illustrare le ragioni di questi referendum.

Dopo la prima doppia tappa a Stornara e Orta Nova, il 4 maggio i gazebo della Cgil con tutto il materiale informativo saranno a Cagnano Varano e San Giovanni Rotondo, per poi proseguire nei giorni a venire in altri centri, fino alla fine della campagna elettorale.