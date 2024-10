Record di passeggeri negli aeroporti pugliesi: oltre 40.000 transiti in un solo giorno

In un solo giorno, oltre 40.000 passeggeri hanno transitato attraverso gli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia, con un totale di 250 movimenti tra decolli e atterraggi. Questo importante traguardo è stato raggiunto il 23 settembre e segna un momento significativo nella crescita costante del traffico aereo nella regione. I dati confermano il trend positivo registrato durante la stagione estiva rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, ha commentato: “Il risultato raggiunto ci gratifica degli sforzi sostenuti nella programmazione della stagione estiva. Un traguardo storico reso possibile dall’impegno del nostro personale, che ha operato con grande responsabilità durante una stagione estremamente impegnativa. La vicinanza della Regione Puglia ha inoltre giocato un ruolo fondamentale, sostenendo ogni nostra iniziativa per favorire la crescita del traffico e la destagionalizzazione dell’offerta turistica”.

L’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Puglia, Debora Ciliento, ha aggiunto: “I dati comunicati da Aeroporti di Puglia sono un riconoscimento per l’impegno che la Giunta ha dedicato alla destagionalizzazione del turismo e alla modernizzazione delle infrastrutture aeroportuali. Gli investimenti fatti per migliorare l’accessibilità, come il collegamento ferroviario diretto all’Aeroporto di Bari e i progetti per Brindisi, stanno portando risultati evidenti”.

Parcheggio Aeroportuale: un servizio essenziale per i viaggiatori

Quando si tratta di viaggiare dagli aeroporti pugliesi, la comodità e la sicurezza del parcheggio sono fondamentali per garantire un’esperienza senza stress. Trovare un parcheggio sicuro all’aeroporto di Bari o presso gli altri scali regionali offre vantaggi quali la sorveglianza 24 ore su 24 e servizio di trasporto navetta gratuiti verso il terminal. Questi servizi permettono ai viaggiatori di pianificare il proprio viaggio in anticipo, assicurandosi un posto riservato e sicuro, specialmente nei periodi di alta affluenza.