[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Reclutamento del personale con i profili di autisti-soccorritori e ausiliari: “ASL Foggia e Sanitaservice estranee al processo di selezione”

In merito alle notizie apparse su alcuni organi di stampa, l’ASL Foggia e la società in house Sanitaservice precisano che non hanno avuto alcun ruolo nella selezione del personale ausiliario e degli autisti-soccorritori recentemente impiegati nella rete di emergenza-urgenza.

Per far fronte all’emergenza estiva e per un periodo limitato di tre mesi, Sanitaservice ha infatti affidato con procedura pubblica a Randstad Italia SpA, primaria società internazionale di somministrazione di lavoro, la fornitura di personale con i profili richiesti.

La scelta dei candidati, la verifica dei requisiti e l’instaurazione del rapporto di lavoro sono state di esclusiva competenza di Randstad Italia SpA, che ne è datore di lavoro a tutti gli effetti.

Ricevuta una segnalazione sindacale in data 2 agosto, ASL Foggia e Sanitaservice si sono immediatamente attivate con controlli puntuali: richiesta di autocertificazione ai candidati e acquisizione dei certificati di carichi pendenti e casellario giudiziario presso la Procura della Repubblica di Foggia.

ASL Foggia e Sanitaservice ribadiscono che non sarà tollerata alcuna irregolarità: se dovessero emergere situazioni incompatibili con il servizio pubblico o con i principi di legalità e trasparenza, saranno adottate tutte le misure necessarie, anche a tutela dell’immagine e del buon funzionamento dei servizi sanitari.

Se qualcuno ha sbagliato, se ne assumerà le responsabilità.