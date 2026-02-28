Sport Manfredonia

Real Normanna-Manfredonia, le probabili formazioni

Redazione28 Febbraio 2026
Nel Manfredonia la squalifica di Di Maso cambia centrocampo ed attacco.

REAL NORMANNA (4-3-3): Spurio; Alfano (06), Hutsol, Esposito, Iavarone (07); Ejjaki, Russo, Verde; Maiorano (08), Messina, Petriccione. Allenatore: Sannazzaro.

MANFREDONIA (3-4-2-1): Brahja (05), Biagioni (07), Nobile, Spinelli; Rondinella, Ceparano, Cicerelli, Carullo; Sanaj (07), Jallow; Urain. Allenatore: Pezzella.

