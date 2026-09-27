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Real Forio-Manfredonia, mister Rania (secondo di Ciaramella: “Vittoria importante”

“Una gara complicata, una gara sofferta. Non so quante squadre verranno qui a fare bottino pieno. Un primo tempo equilibrato, siamo stati bravi a ribatterla colpo su colpo” ha detto il secondo di Ciaramella “Nel secondo tempo, invece, ci siamo abbassati troppo, ma ho visto un grande spirito di squadra”.

Sei punti nelle ultime due partite: “Il Manfredonia deve fare il suo percorso, pensando partita per partita. Questa è una vittoria importante, dobbiamo giocare con serenità e gioia. Dobbiamo continuare su questa squadra: gioco e pressione”: