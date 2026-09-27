Far Away, cambia la programmazione su Canale 5: il ritorno slitta

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Il ritorno di Far Away su Canale 5 è stato rinviato. La soap, inizialmente attesa nel daytime pomeridiano della rete a ottobre, non sarà quindi trasmessa nel periodo previsto. Al momento non è stata comunicata una nuova data ufficiale.

I fan posso comunque stare tranquilli, la serie tv presto tornerà nel palinsesto Mediaset, molto probabilmente a partire dal mese di novembre. In estate le puntate dello sceneggiato hanno collezionato numeri davvero interessanti per quanto riguarda i dati Autidel arrivando a toccare il 28% di share.

Dopo il successo registrato nei mesi estivi, cresce quindi l’attesa per conoscere quando Far Away tornerà nel palinsesto di Canale 5. La seconda stagione almeno per il momento resta in stand-by.

I telespettatori dovranno attendere i prossimi aggiornamenti sulla programmazione della rete per scoprire la nuova data di messa in onda e l’eventuale collocazione della Serie Tv nel daytime di Canale 5. Nel frattempo i tanti appassionati di Far Away potranno riapprezzare le puntate della prima stagione on-demand sull’app Mediaset Infinity.