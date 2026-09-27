La Promessa, cambia la programmazione su Rete 4: cosa succede a ottobre
La Promessa cambia collocazione su Rete 4. A ottobre la soap non avrà un appuntamento fisso in prima serata, ma continuerà a essere trasmessa quotidianamente nella sua fascia abituale.
Il cambio rientra nella definizione del palinsesto autunnale della rete. Tra le ipotesi circolate c’è anche quella di una possibile sovrapposizione con Tú Sí Que Vales nella serata del sabato, ma non risultano conferme ufficiali da parte di Mediaset su questa motivazione.
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Per i telespettatori, quindi, non si tratta di uno stop: gli episodi inediti della soap continueranno a essere trasmessi su Rete 4. Le puntate sono inoltre disponibili in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare anche gli episodi già andati in onda.
La storia proseguirà così con le vicende di Jana, Manuel, Alonso, Cruz e degli altri protagonisti, tra nuovi segreti, tensioni e sviluppi sentimentali. Nonostante il cambio di programmazione La Promessa resta comunque una delle soap di riferimento del palinsesto Mediaset. Non ci resta che tenervi come sempre aggiornati sul mondo della tv con altre notizie flash.