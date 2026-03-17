Re Carlo volta pagina: addio definitivo a Sarah Ferguson

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Il rapporto tra Re Carlo III e Sarah Ferguson sembra ormai definitivamente chiuso.

Le ultime indiscrezioni raccontano di una distanza sempre più netta, non solo personale ma anche istituzionale. A Palazzo, intanto, c’è già chi ha preso il suo posto.

Re Carlo: chi sarebbe la sua nuova figura di fiducia

Negli ultimi giorni, dalle fonti vicine alla corte emerge un quadro piuttosto chiaro: Carlo non prova alcun rimpianto per l’uscita di scena di Sarah Ferguson. Una distanza maturata nel tempo, aggravata da episodi controversi e da una reputazione che, negli anni, ha creato più di un imbarazzo alla monarchia.

La svolta, però, non riguarda solo il passato. Il vero punto è il presente. Secondo le ricostruzioni più recenti, al posto dell’ex duchessa si starebbe affermando una figura considerata affidabile e perfettamente integrata negli equilibri reali: Carole Middleton.

La madre della principessa del Galles avrebbe conquistato nel tempo la fiducia della famiglia reale, diventando una presenza discreta ma fondamentale. Il suo ruolo si è rafforzato soprattutto negli ultimi mesi, anche in un momento delicato per Kate Middleton, contribuendo a consolidare un’immagine più solida e familiare della monarchia.

Parallelamente, Sarah Ferguson appare sempre più lontana. Dopo mesi di assenza dalla scena pubblica e un futuro ancora incerto, la sua posizione sembra ormai marginale.

Non solo: le tensioni legate a possibili rivelazioni e a un eventuale memoir alimentano ulteriormente la diffidenza della Corona nei suoi confronti.

In questo scenario, la scelta di Carlo appare lucida e coerente. Più che una questione personale, è una strategia: puntare su figure affidabili, lontane da scandali e capaci di rafforzare l’immagine della monarchia in un momento storico complesso.

E così, mentre Sarah Ferguson resta ai margini, la corte britannica si riorganizza. Senza nostalgie, senza ritorni. Solo con una direzione ben precisa: guardare avanti.