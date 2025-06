Re Carlo, il Trooping “rovinato” da Meghan Markle

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meghan Markle ha guastato il clima del Trooping the Colour 2025, impedendo a Re Carlo di vivere con serenità il suo compleanno pubblico. Anche se si trovava dall’altra parte del mondo, la Duchessa del Sussex è riuscita a interferire con una delle celebrazioni più solenni della monarchia britannica, attirando su di sé i riflettori e oscurando, almeno in parte, l’evento più simbolico dell’anno per la Corona. Come se non bastasse, del resto, la situazione già critica: sperare in un gesto di distensione appare ormai illusorio, poiché i rapporti tra Meghan, Harry e il resto della Famiglia Reale sembrano irrimediabilmente compromessi. Le tensioni accumulate negli ultimi anni, tra interviste esplosive, memoir al vetriolo e continue frecciatine mediatiche, hanno scavato un solco profondo e apparentemente definitivo. A oggi, ogni occasione pubblica finisce per diventare un nuovo capitolo di questa frattura mai sanata.





Meghan Markle: la “risposta” al Trooping the Colour

Proprio quando a Londra si respira l’attesa per una delle celebrazioni più iconiche della monarchia britannica, dall’altra parte del mondo Meghan Markle si prepara – consapevolmente o meno – a gettare un’ombra sulla giornata. Il 14 giugno, in perfetta coincidenza con il Trooping the Colour, la Duchessa del Sussex sarà la protagonista di un prestigioso evento mondano a Los Angeles: la “Night of Wonder”, una serata di gala in cui riceverà un premio per il suo impegno nel sociale, con particolare riguardo alle categorie più fragili. Durante la cerimonia, è previsto anche un suo intervento pubblico, l’ennesimo momento sotto i riflettori per una figura che non ha mai davvero abbandonato la scena. L’evento si terrà al Museo di Storia Naturale della metropoli californiana, a pochi chilometri dalla villa in cui Meghan vive con Harry e i loro due figli, Archie e Lilibet. La presenza del principe non è stata ancora confermata, ma considerando le precedenti apparizioni della coppia, è plausibile che si mostrino insieme. Naturalmente, Meghan non avrà scelto personalmente la data dell’evento, ma la coincidenza è incredibile: proprio il giorno in cui il suocero – con cui i rapporti restano più che tesi – celebra il suo compleanno pubblico. Per la Duchessa sarà senza dubbio un’occasione ideale per risplendere mediaticamente e, di riflesso, mettere in ombra l’evento reale. C’è da scommettere che non mancherà qualche nuova trovata social per attirare ulteriore attenzione, magari con qualche scatto studiato ad arte, com’è già accaduto in passato. Ma cosa succederà esattamente a Londra mentre Meghan calcherà il red carpet californiano? A spiegarcelo bene è il portale DiLei: sabato 14 giugno Re Carlo, insieme alla Regina Camilla, al Principe William, a Kate Middleton e agli altri membri senior della Famiglia Reale, si affaccerà dal balcone di Buckingham Palace per presenziare alla storica parata militare organizzata in suo onore. Il Trooping the Colour è uno degli appuntamenti più sentiti e amati del calendario reale, non solo dalla monarchia ma anche dai sudditi, che affollano le strade della capitale per assistere a uno spettacolo di precisione e pompa britannica. Lo scorso anno l’evento aveva assunto un significato ancora più profondo: segnò infatti il ritorno in pubblico della Principessa del Galles dopo l’annuncio della sua malattia. Anche quest’anno, nonostante le difficoltà personali affrontate da più membri della famiglia reale, il Trooping si conferma come il momento simbolico in cui la monarchia si mostra unita, salda, e fedele alla propria ritualità. Ma sarà sufficiente per tenere testa all’eco mediatica che arriva da Los Angeles?