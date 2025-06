Meghan Markle di nuovo incinta? Le reazioni di Buckingham Palace

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La notizia di una possibile terza gravidanza di Meghan Markle ha riacceso i riflettori sulla coppia dei Duchi di Sussex. Secondo alcune indiscrezioni, Meghan potrebbe essere in attesa del terzo figlio, una novità che, se confermata, avrebbe ripercussioni significative sia all’interno della famiglia reale che nell’opinione pubblica. Nel frattempo, Lilibet Diana, la secondogenita di Harry e Meghan, ha appena compiuto quattro anni. Tuttaviam a festeggiare con lei non c’era nessuno dei Windsor; nemmeno una telefonata del nonno, Re Carlo. Una distanza ormai cronica, quella tra i Sussex e Buckingham Palace, che torna d’attualità proprio mentre si diffondono nuove indiscrezioni sul terzo figlio della Markle. Rumor che sorprendono più per il “quando” che per il “se”: secondo fonti vicine alla coppia, la gravidanza sarebbe già iniziata negli scorsi mesi del 2025, ma non ancora confermata ufficialmente. In ogni caso, il fatto che l’indiscrezione circoli proprio ora — nel mezzo di una crisi familiare e con Re Carlo in una delicata fase di salute — la dice lunga su quanto le tensioni tra Londra e Montecito (località californiana in cui vivono i duchi di Sussex) siano tutt’altro che sopite. C’è un dettaglio che tuttavia rende il tutto ancora più spinoso: Harry aveva dichiarato pubblicamente che due figli sarebbero stati più che sufficienti. Lo fece addirittura nel contesto di un’intervista impegnata, legando quella scelta a motivazioni ecologiste. Un terzo figlio, dunque, rappresenterebbe non solo una svolta privata, ma l’ennesima incoerenza pubblica. E questo, si sa, nella comunicazione reale ha un peso enorme. Del resto, non è la prima volta che i Sussex predicano una cosa e ne fanno un’altra. Hanno abbracciato la causa ambientalista con fervore, ma sono stati più volte avvistati mentre viaggiavano su jet privati per raggiungere resort esclusivi, spesso giustificandosi con motivi di sicurezza. Ora, lo scenario si ripete, ma in modo ancora più controverso: proclamano limiti alla natalità, ma starebbero per ampliare la famiglia.

Meghan Markle incinta del terzo figlio? La parola agli esperti

L’idea che Meghan Markle possa essere di nuovo incinta non è poi così assurda come sembrerebbe. Alcuni esperti di dinamiche reali non escludono affatto l’ipotesi che la Duchessa stia aspettando il terzo figlio. Le voci si fanno sempre più insistenti, sostenute da comportamenti e dichiarazioni che — a ben guardare — lasciano spazio a molti sospetti. Harry e Meghan hanno già due bambini: il primogenito Archie, nato nel 2019 a Londra, quando la coppia faceva ancora parte della “Firm”, e la piccola Lilibet Diana, venuta al mondo nel 2021 in California, dopo il clamoroso strappo con la famiglia reale britannica. A rilanciare i sospetti è stato anche lo psicologo Stefan Walters, specializzato in comunicazione e comportamento di figure pubbliche. Secondo lui, ci sarebbero segnali piuttosto eloquenti che suggeriscono la possibilità di una nuova gravidanza in casa Sussex. Walters ha analizzato le ultime uscite pubbliche di Meghan, concentrandosi soprattutto sul suo nuovo podcast, dove l’ex attrice ha parlato diffusamente delle sue precedenti esperienze come madre. Non semplici accenni, ma racconti articolati, intimi, emotivi, con dovizia di dettagli su come ha vissuto i mesi in attesa di Archie e Lilibet. Un tuffo continuo nel passato che, secondo l’esperto, potrebbe essere un riflesso diretto di ciò che sta vivendo nel presente. Inoltre, l’idea di un nuovo nipotino in arrivo non lascerebbe indifferente Re Carlo. Come nonno, non potrebbe che accogliere la notizia con gioia. Ma indossando la corona, il discorso cambia radicalmente. Una terza gravidanza di Meghan, in questo momento storico così teso e fragile per la monarchia, rischia di essere più una miccia che una festa. I rapporti tra Buckingham Palace e i Sussex non sono mai stati tanto logori. Le incomprensioni, i silenzi e le accuse reciproche hanno scavato un solco che pare sempre più difficile da colmare. Ed è proprio per questo che la possibilità di un altro bambino nella famiglia di Harry viene vissuta a corte con una certa inquietudine: non solo per la questione personale, ma anche per l’impatto mediatico devastante che potrebbe innescare. Un’altra valanga di attenzione globale, interviste, gossip e, forse, nuove tensioni. Eppure, in questo scenario fatto di distanze e rancori, un margine di speranza resta. Perché un figlio, in certi casi, riesce a scardinare anche le barriere più rigide. Potrebbe proprio essere questo evento inatteso a spingere Carlo a riaprire un dialogo con Harry. Come ipotizza DiLei, Il lieto evento, se confermato, potrebbe offrire a padre e figlio un’occasione concreta per parlarsi finalmente senza filtri, mettendo da parte vecchi dissapori. Tutto dipenderà da come l’evetuale evento sarà gestito: con orgoglio o con apertura? La monarchia, oggi più che mai, ha bisogno di segnali di unità. E forse, paradossalmente, proprio la coppia più ribelle di tutte potrebbe diventare il simbolo di una riconciliazione attesa da anni.