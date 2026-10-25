Sport Manfredonia

Ravasio gol, il Foggia torna a vincere

Redazione25 Ottobre 2026
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Ravasio gol, il Foggia torna a vincere

Il Foggia torna a vincere battendo 1-0 la Cavese allo Zaccheria grazie ad un gol al minuto 88 di bomber Ravasio.

I satanelli rischiano di andare sotto con un rigore dell’ex Orlando parato da Saro ed un avversario che crea grattacapi agli uomini di Auteri.

Questi tre punti lanciano i rossoneri a 14 punti e regalano una ventata di ottimismo in vista della prossima trasferta di Casarano.

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Redazione25 Ottobre 2026