Sport Manfredonia
Ravasio gol, il Foggia torna a vincere
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Ravasio gol, il Foggia torna a vincere
Il Foggia torna a vincere battendo 1-0 la Cavese allo Zaccheria grazie ad un gol al minuto 88 di bomber Ravasio.
I satanelli rischiano di andare sotto con un rigore dell’ex Orlando parato da Saro ed un avversario che crea grattacapi agli uomini di Auteri.
Questi tre punti lanciano i rossoneri a 14 punti e regalano una ventata di ottimismo in vista della prossima trasferta di Casarano.