Grande Fratello Vip, Nicolò e Renato denigrano Lucia Ilardo: sul web scoppia la polemica

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il rapporto tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi continua ad essere sempre più turbolento al Grande Fratello Vip. I due hanno avuto un flirt dopo qualche giorno nella casa più spiata dagli italiani ma subito dopo hanno inziato a scontrarsi.

Tra vari e alti e bassi il loro legame si è indebolito sempre di più, dopo l’ultima puntata lui le ha chiaramente detto che non vuole avere più nulla a che fare con lei. Nonostante i continui battibecchi la gieffina ha detto che Renato Biancardi rimane il suo personaggio preferito al Grande Fratello. Parlando con Francesca ha ammesso di essere affascinata dal suo carisma, ha ammesso che non è il suo prototipo di uomo e forse fuori non lo avrebbe guardato ma lì è riuscito a colpirla.

Renato e Nicolò insultano Lucia Ilardo al Grande Fratello Vip: il brutto gesto non passa inosservato

A differenza della gieffina Renato Biancardi non le riserva parole positive nella casa più spiata dagli italiani, nei suoi confronti manifesta un atteggiamento sempre più duro. Molti telespettatori hanno notato il brutto gesto che lui e Nicolò Brigante fanno nei confronti della ragazza ogni volta che la vedono.

Entrambi imitano dei conati di vomito non appena si accorgono che Lucia Ilardo si trova nei paraggi. Renato Biancardi non appena l’ha vista ha detto all’amico di fingersi morto per non calcolarla, dopodiché ha detto che finge di divertirsi. Molti utenti sui social stanno duramente criticando l’atteggiamento dei due ragazzi, la vicenda verrà a galla nella prossima puntata del Grande Fratello Vip?