RASD E MONDO SPORTIVO: SEMPLIFICAZIONI E PROSPETTIVE

Si sono tenuti nei giorni scorsi due importanti appuntamenti informativi e formativi dedicati al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) e al futuro del mondo sportivo, promossi e organizzati dai Comuni di Cerignola e Manfredonia in collaborazione con il Comitato UISP Foggia-Manfredonia.

Il primo incontro si è svolto a Cerignola, giovedì 28 agosto 2025, mentre il secondo si è tenuto a Manfredonia, ieri mercoledì 3 settembre 2025,.

Entrambi gli appuntamenti hanno registrato una significativa partecipazione di ASD e SSD del territorio, confermando l’interesse e la necessità di momenti di approfondimento e chiarimento sulle nuove semplificazioni, sugli adempimenti e sulle prospettive legate al RASD.

Attraverso questi incontri, le amministrazioni comunali e la UISP hanno ribadito il proprio ruolo di supporto alle realtà sportive locali, contribuendo a rafforzare la rete di collaborazione tra istituzioni e associazionismo sportivo, con l’obiettivo di garantire una gestione più chiara, semplice e sostenibile delle attività.

Nelle prossime settimane saranno programmati altri appuntamenti in diversi Comuni della provincia, per proseguire il percorso di informazione e sostegno a favore delle associazioni e società sportive.

Perché lo sport è davvero per tutti, anche nella chiarezza e nella semplificazione.