Raoul Bova e Rocio, l’accordo dopo l’addio: casa e danni morali

Le crepe erano iniziate mesi fa, poi qualcosa si è rotto per sempre. Quella che per anni era sembrata una delle coppie più solide dello spettacolo italiano si è dissolta all’improvviso, lasciando spazio a un addio complesso, fatto di tensioni, sospetti e inevitabili riflessi mediatici. Ora, però, sembra che Raoul Bova e Rocio Muñoz Morales abbiano raggiunto una soluzione che permetta a entrambi di guardare avanti. Al centro, come sempre, le loro due bambine, Luna e Alma, cuore pulsante di scelte delicate e ponderate.

Cosa è successo davvero e come si è chiusa la trattativa

Rocio ha raccontato tramite alcune dichiarazioni riportate dal settimanale Grand Hotel: «Sono serena. Io e Raoul ormai siamo due ex, ma abbiamo due bambine meravigliose. È banale dirlo, ma succedono tante cose brutte nella vita e, finché uno può, deve volersi bene, soprattutto per i figli».

La rottura tra Bova e Morales sarebbe stata accelerata dalla diffusione di messaggi compromettenti tra l’attore e una giovane modella: un episodio mai commentato ufficialmente, ma che avrebbe pesato enormemente sulla situazione già fragile della coppia.

Pare che l’accordo tra i due si fondi su punti molto chiari: la casa romana resterà a Rocio e alle bambine, mentre all’attrice sarà riconosciuto anche un risarcimento definito come “danno morale” per la gogna mediatica subita. Una soluzione che, nelle intenzioni, vuole garantire continuità e stabilità alle piccole, evitando che il loro equilibrio venga ulteriormente scosso.

Al momento, i due ex coniugi sono concentrati sul lavoro. Bova è impegnatissimo sui set televisivi: sta infatti girando “Don Matteo 15” e presto tornerà sul set di “Buongiorno mamma!”. Rocio invece ha appena terminato le riprese del film “La sera a Roma” di Enrico Vanzina ed è attualmente impegnata sul set di “Quasi vera”, lungometraggio diretto da Enrico Brizzi.

Oggi, nonostante il peso di una storia lunga quattordici anni, entrambi sembrano aver trovato un equilibrio civile. Le figlie restano la bussola che orienta ogni scelta, mentre l’accordo raggiunto consente loro di separarsi senza trascinare ancora il passato.