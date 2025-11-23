Vanessa Incontrada e Rossano Laurini: dove si sposeranno?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È un momento di grande serenità per Vanessa Incontrada, che dopo anni segnati da alti e bassi sentimentali ha ritrovato un equilibrio affettivo profondo con Rossano Laurini. L’attrice ha raccontato di aver riscoperto una dimensione famigliare fatta di quotidianità semplice e leggera, confermando che le nozze sono sempre più vicine. Un annuncio che arriva dopo settimane di indiscrezioni, e che ora assume contorni precisi, con un progetto che si radica nella normalità e nelle emozioni più autentiche.

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini: la rinascita di una coppia

Nel racconto emerge con forza il percorso che ha riportato Vanessa e Rossano dalla distanza alla riconciliazione. Nel corso dell’intervista al settimanale Grand Hotel, l’attrice sottolinea con sincerità: “Ci siamo di nuovo innamorati”. Una frase che testimonia un sentimento rinato senza clamore, ma con una nuova consapevolezza. Ed è da questa ritrovata armonia che nasce la decisione di celebrare il matrimonio in Toscana, luogo del cuore, dove la coppia potrà condividere l’evento con i propri affetti più stretti. Secondo le dichiarazioni dell’attrice e conduttrice televisiva, la cerimonia si svolgerà “l’anno prossimo dopo l’estate”.

Il dettaglio che più colpisce riguarda il ruolo del loro figlio, al centro della vita familiare. Vanessa spiega infatti che “Isal penserà alle fedi. Sarà una cerimonia riservata, semplice, con amici e parenti. Non ho ancora scelto il vestito, ma so già chi lo realizzerà…”, delineando una celebrazione elegante nella sua discrezione, ma allo stesso tempo lontana da sfarzi e attenzioni mediatiche.



Vanessa si era ultimamente presa una pausa per l’organizzazione del nuovo show con Gigi D’Alessio. Stiamo parlando, ovviamente, di “Gigi e Vanessa – Insieme” in onda su Canale 5 dal 12 novembre, in tre puntate. I due avevano già collaborato nello spettacolo trasmesso nel 2019 su Rai1 “20 anni che siamo italiani”.

Tornando alle nozze tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, la scelta di un matrimonio intimo sembra essere la naturale conseguenza di un periodo in cui la popolarità ha lasciato spazio alla ricerca di radici più solide. Vanessa appare luminosa, centrata, finalmente in pace, e questo traspare anche nella sobrietà con cui descrive il giorno che la attende. Una festa di famiglia più che un evento mondano, costruita sul valore dei legami e su una felicità tornata a fiorire.