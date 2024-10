Raoul Bova al Teatro del Fuoco di Foggia

Sale l’ attesa per Raoul Bova ed il suo “Nuotatore di Auschwitz” in prima nazionale al Teatro del Fuoco di Foggia sabato 16 novembre.

Un vero e proprio regalo alla città ,quello della prima nazionale, che vedrà Foggia sotto i riflettori delle maggiori trasmissioni televisive che seguono l’attore romano che ha appena iniziato la quattordicesima stagione della fiction Rai “Don Matteo” ed un regalo anche all’Ente Provincia e all’Associazione “Musica e sorrisi” che iniziano la stagione 2024/2025 con uno spettacolo evento di grande risonanza nazionale che attirerà le attenzioni della stampa e della critica nazionale.

“Il nuotatore di Auschwitz”, nella sua drammaticità, è una bella storia vera che evidenzia quanto forza è determinazione, possano far affrontare e superare le sfide più dure della vita.

Così si racconta di Alfred Nakache un nuotatore francese di origini ebraiche, detentore di un record mondiale, che nonostante le terribili privazioni del campo di concentramento, non smise mai di allenarsi fino ad uscirne vivo e continuare a vincere nel suo sport.

“Richieste di prenotazioni per non mancare a questa prima nazionale – dice Gianni Calabrese dell’Associazione “Musica e sorrisi” – ci giungono da tutte le città della Puglia e speriamo di poterle accontentare tutte”.

Chiusa la campagna abbonamenti i botteghini del teatro restano aperti per dare la possibilità di prenotare le poltrone di ogni singolo spettacolo ma per non mancare alla prima nazionale di Raoul Bova bisognerà affrettarsi per non perdere le poche disponibilità rimaste.

Quindi ogni lunedi’, mercoledì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.00 botteghino aperto per tutti gli spettacoli in cartellone anche per Barbara D’Urso e il suo “Taxi e due piazze” la divertente commedia con Franco Oppini e la brava Rosalia Porcaro che il 23 novembre saranno accolti al Teatro del Fuoco “con il cuore” il claim preferito di ”Musica e Sorrisi” e della star televisiva.

Aperte anche le vendite per il primo spettacolo fuori abbonamento. E’ “La cantata dei pastori” con Peppe Barra, una spettacolare immersione in un grande presepe in movimento dove si racconta la storia più bella del Natale, un vero e proprio patrimonio universale, replicato centinaia di volte, magicamente avvolto da un’ atmosfera che lo rende imperdibile.

Informazioni e prenotazioni al numero telefonico 348 420 3 420.