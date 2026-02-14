Raimondo Todaro ha trovato l’amore? Chi è lei (RUMORS)

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Negli ultimi mesi il nome di Raimondo Todaro è tornato sulle pagine di gossip e cronaca rosa, non per un ritorno sul palco o per un progetto televisivo, ma per i continui rumors sulla sua situazione sentimentale. Il celebre ballerino e coreografo siciliano, da anni uno dei volti più amati della danza in tv, ha ufficialmente annunciato la fine del lungo matrimonio con Francesca Tocca lo scorso gennaio 2025 dopo anni di relazione e un percorso a singhiozzo. Ma da allora non sono mancate voci, smentite e indiscrezioni sulla possibilità che Todaro abbia già voltato pagina.

Le ultime indiscrezioni sulla vita amorosa

Dopo l’annuncio della separazione da Francesca Tocca, che ha segnato la fine di una delle coppie più seguite di “Amici”, molti fan si sono chiesti se Raimondo abbia già una nuova compagna. Ufficialmente il ballerino ha dichiarato di essere single durante alcune apparizioni televisive, ribadendo di non essere in una relazione stabile. Tuttavia, questa versione è stata messa in discussione da alcune rivelazioni provenienti dai diretti interessati e dai loro ambienti social.

Francesca Tocca, ospite di Verissimo, ha riferito che Todaro in realtà sarebbe stato fidanzato con una ragazza catanese per alcuni mesi dopo la fine della loro storia. La ballerina ha raccontato che lui aveva perfino presentato questa persona ai suoi genitori, un gesto che lei ha appreso tramite amici in comune e che l’ha ferita dal punto di vista emotivo.

Questa rivelazione ha rilanciato i rumor sulla vita privata di Todaro: nonostante lui abbia dichiarato di essere single in pubblico, almeno per un periodo avrebbe avuto una relazione seria, anche se non completamente resa pubblica sui social o tramite dichiarazioni ufficiali.

A rincarare la dose, nelle ultime ore, è stata Deianira Marzano, che ha menzionato la segalazione di un follower di Todaro, il quale avrebbe confermato la frequentazione con la giovane catanese, una ragazza di 25 anni di professione estetista. La sorella della ragazza sarebbe la titolare di una celebre scuola di formazione estetica.

Raimondo Todaro: i gossip più chiacchierati

Prima delle parole di Tocca e della Marzano, il gossip aveva già iniziato a circolare intorno a diverse possibili frequentazioni di Todaro. Alcuni siti di cronaca rosa avevano collegato il nome del ballerino a quello di Gaia Gigli, conosciuta per la sua partecipazione al dating show Uomini e Donne. I rumors prendevano spunto da like e interazioni sospette sui social tra Todaro e la Gigli, elementi che spesso alimentano le speculazioni degli appassionati di gossip.

In un altro episodio riportato dai media, il nome di Todaro era stato accostato anche a una presunta ‘tiktoker’ – una ragazza molto seguita sui social – con cui sarebbe stato visto in atteggiamenti affettuosi in un locale estivo. Tuttavia, né lui né la presunta partner hanno mai confermato pubblicamente la relazione, e l’identità della donna è rimasta avvolta nel mistero.

La situazione sentimentale di Raimondo Todaro resta un terreno intricato di indiscrezioni, mezze conferme e smentite social, come spesso accade nel gossip contemporaneo. Tra le voci su una relazione con una ‘tiktoker’, i like sospetti sulle foto di Gaia Gigli e le rivelazioni di Francesca Tocca e Deianira Marzano, il quadro non è ancora chiaro, né tantomeno confermato da fonti dirette.

