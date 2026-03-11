Rai cancella il post su Martina Miliddi dopo la bufera social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un semplice video pubblicato sui social della Rai si è trasformato nel giro di poche ore in un caso mediatico. Protagonista della vicenda è Martina Miliddi, ballerina di Affari Tuoi, finita al centro di una polemica per una didascalia giudicata da molti utenti allusiva e sessista. Il post, pubblicato dopo la puntata dell’8 marzo 2026 del game show di Rai 1, è stato cancellato rapidamente dall’azienda. Ma nel frattempo la discussione era già esplosa sui social, riaprendo il dibattito sulla rappresentazione femminile nella televisione pubblica.

Il post su Martina Miliddi che ha scatenato la polemica

Tutto è iniziato con un breve video pubblicato sui profili social ufficiali di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Nel filmato si vedeva Martina Miliddi eseguire uno stacchetto di danza durante la trasmissione, una delle esibizioni che negli ultimi mesi hanno caratterizzato il nuovo corso del programma.

A far discutere non è stato tanto il balletto in sé, quanto la didascalia scelta per accompagnare la clip. Il testo recitava infatti: “Attenzione, queste immagini potrebbero urtare la vostra sensibilità e anche il vostro apparato cardiorespiratorio”. Una frase pensata probabilmente con tono ironico, ma che molti utenti hanno interpretato come ammiccante e fuori luogo per i canali ufficiali del servizio pubblico.

Nel giro di pochi minuti il post ha iniziato a raccogliere centinaia di commenti, tra chi criticava la scelta comunicativa e chi invece difendeva la ballerina. Secondo diversi utenti, la frase sembrava suggerire una lettura sensuale del video, dando l’impressione che il corpo della performer venisse usato come elemento per attirare l’attenzione del pubblico.

La polemica è cresciuta rapidamente, anche perché il contenuto era stato pubblicato proprio all’indomani dell’8 marzo, la Giornata internazionale della donna. Un dettaglio che per molti ha reso la situazione ancora più paradossale.

Critiche social e accuse di sessismo

Sotto il video sono comparsi commenti molto diversi tra loro. Da un lato c’erano spettatori che apprezzavano la performance della ballerina e vedevano nel post soltanto una battuta ironica. Dall’altro, però, molti utenti hanno accusato la Rai di utilizzare un linguaggio inappropriato per una televisione pubblica.

Alcuni commenti hanno fatto riferimento al ritorno di modelli televisivi tipici degli anni Novanta, quando la presenza di ballerine o “vallette” veniva spesso utilizzata come elemento scenico nei programmi di intrattenimento. Secondo diversi utenti, proporre oggi contenuti di questo tipo rischierebbe di entrare in contraddizione con il dibattito contemporaneo sulla parità di genere.

Tra le critiche più ricorrenti c’era l’idea che un’emittente pubblica dovrebbe prestare particolare attenzione al linguaggio utilizzato nei propri canali ufficiali, soprattutto quando si tratta di contenuti che coinvolgono la rappresentazione del corpo femminile.

Altri, invece, hanno sottolineato come la polemica rischi di essere eccessiva, ricordando che si trattava semplicemente di un momento di intrattenimento televisivo e non di un contenuto offensivo nei confronti della ballerina.

Il dietrofront della Rai

Di fronte alla crescente ondata di commenti, la Rai ha deciso di rimuovere il post nel giro di poche ore. La cancellazione è avvenuta senza alcuna comunicazione ufficiale da parte dell’azienda, ma è stata interpretata da molti come un tentativo di spegnere la polemica.

Il video, tuttavia, era già stato salvato e condiviso da diversi utenti, continuando a circolare sui social anche dopo la sua rimozione. Questo ha contribuito ad alimentare ulteriormente la discussione online, trasformando un semplice contenuto social in un vero e proprio caso mediatico.