Rafforzamento Amministrativo e Sicurezza Urbana: Nuove Risorse in Comune

MANFREDONIA 1 OTTOBRE2025 – Da oggi hanno preso servizio due Istruttori Amministrativi a tempo indeterminato, selezionati nei mesi scorsi tramite le procedure di mobilità volontaria svoltesi attraverso il portale nazionale InPA. Le nuove risorse sono state destinate ai seguenti settori: la dottoressa Maria Barbone, asegnata al Settore Economico Finanziario e la dottoressa Adriana Rosania al Settore Demografico. Intanto è stata conclusa, con l’entrata della nuova unità, l’assunzione degli Agenti di Polizia Locale a tempo determinato.

Il Sindaco Domenico Lamarca ha espresso grande soddisfazione per i nuovi arrivi: “L’ingresso della Dott.ssa Barbone e della Dott.ssa Rosania, istruttori qualificati e a tempo indeterminato, è un passo fondamentale per assicurare stabilità e competenza ai nostri settori chiave, cruciali per l’efficienza della macchina amministrativa”. Soddisfazione anche da parte dell’assessora al Personale, sara Delle Rose.”Queste assunzioni rappresentano la concretizzazione di un serio e programmatico lavoro sulla gestione del personale. Un organico potenziato e stabilizzato significa servizi più rapidi e maggiore attenzione per il cittadino. Auguriamo un caloroso benvenuto ai nuovi dipendenti e un proficuo lavoro al servizio della nostra comunità”.