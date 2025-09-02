Raffaello Tonon parla del rapporto con Luca Onestini: “C’è una cosa che proprio non accetto”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’amicizia tra Raffaello Tonon e Luca Onestini è nata qualche anno fa durante la loro partecipazione al Grande Fratello Vip, il loro rapporto è cambiato nel tempo o sono ancora uniti come allora?

A lasciarsi sfuggire alcune interessanti rivelazioni sul loro legame ci ha pensato l’opinionista in una recente intervista. Tra le varie cose ha detto: “Per me è un figlio. Mai avrei pensato di stringere un così forte rapporto d’amicizia“.

Speciale amicizia tra Raffaella Tonon e Luca Onestini, cosa ha detto l’oste

Parlando del suo rapporto con l’ex gieffino l’oste ha fatto sapere che c’è una cosa che non riesce proprio ad accettare. Di che si tratta? Del fatto che molti gli chiedono di commentare ciò che fa l’amico. A detta sua loro sono una famiglia, parlano a casa e si confrontano senza che nulla finisca sui social.

Raffaello Tonon ha fatto poi sapere che i due parlano molto e si divertono insieme. Ha fatto poi sapere che Luca Onestini conosce la sua anima e la sua sensibilità nel profondo, ha poi concluso dicendo: “Facciamo tanto l’uno per l’altro, ed è bello”.