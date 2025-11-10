Raffaella Fico rompe il silenzio sulla gravidanza

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Raffaella Fico ha finalmente rotto il silenzio sulla sua seconda gravidanza, condividendo emozioni e dettagli con Silvia Toffanin a Verissimo. La showgirl ha annunciato di essere in dolce attesa per la seconda volta, dopo la nascita di Pia nel 2012. La compagna del calciatore Armando Izzo ha descritto questa esperienza come “tutto nuovo” e “super emozionante”, confessando di non ricordare più nulla della prima gravidanza.

La reazione di Pia

La primogenita Pia ha avuto una reazione molto positiva alla notizia: “Ha fatto i salti di gioia, ha sempre desiderato un fratellino o una sorellina”. Raffaella ha anche parlato del suo rapporto con Izzo, definendolo “l’amore vero, quello bello” dopo un periodo difficile in amore. La coppia si è trovata in sintonia, condividendo valori e semplicità.

Fico ha espresso felicità anche per il rapporto con il suo ex, Mario Balotelli, sottolineando un rapporto genitoriale senza difficoltà: “Lui sente Pia quando vuole”. La showgirl si è detta entusiasta di questa nuova fase, affermando di vivere ogni momento con grande emozione, sentendosi come se fosse tutto nuovo.