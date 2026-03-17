Raffaella Carrà: chi sono i nipoti Federica e Matteo Pelloni e cosa cambia con il figlio adottivo segreto

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La figura di Raffaella Carrà continua a esercitare un fascino unico, non solo per il suo ruolo nella storia della televisione italiana, ma anche per la rete di affetti che ha costruito nel corso della vita. Per anni si è parlato dei nipoti Federica e Matteo Pelloni, considerati da lei come figli e indicati come i naturali eredi del suo patrimonio umano e professionale.

Negli ultimi tempi, però, una novità inattesa ha cambiato la prospettiva: l’esistenza di un figlio adottivo, Gian Luca Pelloni Bulzoni, figura rimasta lontana dai riflettori fino a quando non è emersa in un contesto legato alla gestione dei diritti artistici della Carrà.

Chi sono davvero Federica e Matteo? Qual era il loro rapporto con la zia? E come si inserisce la presenza del figlio adottivo nella ricostruzione dell’eredità della regina della TV? Scopriamolo insieme.

Federica e Matteo Pelloni: i nipoti di Raffaella Carrà cresciuti come figli

Federica e Matteo Pelloni sono i figli del fratello di Raffaella, scomparso prematuramente. La perdita del fratello segnò profondamente la conduttrice, che decise di assumere un ruolo genitoriale nei confronti dei due ragazzi.

Per lei non erano semplici nipoti: erano la famiglia che aveva scelto di proteggere, sostenere e accompagnare in ogni fase della loro crescita.

Raffaella aveva raccontato più volte quanto desiderasse diventare madre e quanto avesse sofferto per non aver potuto realizzare quel sogno. Proprio per questo, il legame con Federica e Matteo era diventato un modo per vivere la maternità in una forma diversa, ma altrettanto intensa.

Li seguiva negli studi, nelle scelte professionali, nelle difficoltà quotidiane. Era presente, attenta, affettuosa. E loro, negli ultimi anni della sua vita, le sono rimasti accanto con una dedizione che racconta molto più di qualsiasi dichiarazione pubblica.

Matteo, dopo la scomparsa della zia, ha ricordato come Raffaella avesse preso il posto del padre, diventando un punto di riferimento costante. Le sue parole, cariche di gratitudine, hanno confermato quanto quel rapporto fosse profondo e radicato.

La novità del figlio adottivo: chi è Gian Luca Pelloni Bulzoni

La narrazione familiare legata a Raffaella Carrà ha preso una piega inattesa quando è emerso il nome di Gian Luca Pelloni Bulzoni, indicato come figlio adottivo e erede diretto dell’artista.

Una figura rimasta per anni lontana dalla scena pubblica, conosciuta soprattutto negli ambienti professionali legati alla Carrà.

Gian Luca, nato negli anni Sessanta, ha lavorato a lungo accanto alla conduttrice come collaboratore, manager e persona di fiducia. Vive a Roma e dirige una realtà editoriale attiva nel settore musicale, occupandosi di diritti e progetti legati allo spettacolo.

La sua presenza nella vita dell’artista era nota agli addetti ai lavori, ma nessuno immaginava che il loro legame fosse stato formalizzato attraverso un’adozione.

La notizia ha attirato l’attenzione perché introduce un elemento nuovo nella ricostruzione dell’eredità della Carrà. La scelta di adottarlo, secondo quanto ricostruito, sarebbe stata dettata dalla volontà di affidare a una persona di fiducia la gestione del suo patrimonio artistico, dei diritti d’immagine e dei progetti futuri legati al suo nome.

Eredità, affetti e nuovi equilibri: cosa cambia per Federica e Matteo

Per anni Federica e Matteo sono stati considerati gli eredi naturali della Carrà, non solo per il legame di sangue, ma per la relazione profonda che li univa.

La presenza del figlio adottivo non cancella quel rapporto, ma introduce un nuovo equilibrio nella ricostruzione familiare. È possibile che tra Gian Luca e i nipoti esistessero già accordi o intese stabilite quando Raffaella era ancora in vita.

La conduttrice era una donna estremamente riservata e attenta ai rapporti familiari, e non è improbabile che avesse predisposto una gestione armoniosa del suo patrimonio, sia materiale sia simbolico.

Federica e Matteo restano comunque figure fondamentali nella memoria dell’artista. Sono stati parte della sua quotidianità, della sua vita privata, dei suoi affetti più sinceri. Il loro ruolo non è legato solo all’eredità, ma alla storia condivisa, fatta di presenza, cura e amore reciproco.

La presenza di un figlio adottivo, invece, apre una nuova prospettiva sulla volontà della Carrà di proteggere il proprio lavoro, i propri diritti e il proprio nome, affidandoli a una persona che aveva condiviso con lei anni di collaborazione e fiducia.