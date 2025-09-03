[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Raffaele Fatone: “Decaro? La scelta migliore”

La politica che mette le persone al centro!

Accolgo con entusiasmo l’ipotesi sempre più concreta della candidatura dell’onorevole Antonio Decaro alla Presidenza della Regione Puglia.

Ritengo che si tratti della scelta migliore in assoluto: Decaro incarna una politica vicina alla gente, che lavora per la gente e che vive per la gente. È un amministratore capace e innovativo, che ha dimostrato di saper coniugare competenza e passione, pragmatismo e visione.

Il suo stile di governo, sempre improntato all’ascolto e al contatto diretto con i cittadini, rappresenta un modello di riferimento in un momento storico in cui la politica sembra smarrire identità e punti di orientamento.

Con la sua energia, il suo entusiasmo e la sua capacità di unire, Antonio Decaro può restituire ai pugliesi fiducia, speranza e nuove prospettive di crescita, diventando il motore di un percorso politico e amministrativo solido e condiviso.

Raffaele Fatone