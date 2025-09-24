[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Raduno precampionato AIA Foggia: grande successo per la giornata di preparazione alla stagione 2025/2026

Si è svolto con grande successo sabato 20 settembre presso la Sezione AIA di Foggia il raduno precampionato degli Arbitri e Osservatori per la stagione sportiva 2025/2026.

La giornata ha visto la partecipazione attiva di arbitri e osservatori che hanno lavorato in sessioni dedicate: gli OT Gianluca Corvino, Attilio Mancini e Giuseppe Stallone hanno curato la formazione tecnica degli arbitri, mentre l’OT Eduardo Massaro ha seguito la preparazione degli osservatori.

Nel pomeriggio tutti i partecipanti si sono riuniti per la presentazione della Circolare n.1 e per i consueti quiz regolamentari, sotto la supervisione del Settore Tecnico Giovanni La Sorsa.

*Autorità e ospiti d’onore*

Il Presidente A.B. Giuseppe D’Antuono, affiancato dai Vicepresidenti Gianluca Corvino e Attilio Mancini, ha accolto prestigiose autorità del mondo arbitrale:

– Silvia Spinelli, Vicepresidente del CRA Puglia, ha portato i saluti del presidente Paolo Prato e di tutto il comitato regionale

– Lucia Abruzzese, Componente CRA Puglia e associata della sezione foggiana, ha sottolineato l’entusiasmo che caratterizza la sezione di Foggia

– Avv. Lorenzo Taggio, Delegato Provinciale della LND per la Delegazione di Foggia, ha illustrato il percorso in corso per l’integrazione tra arbitri e società calcistiche

Particolarmente gradito è stato il saluto di Giacomo De Varti, Componente CAN 5 e associato della sezione foggiana, che reduce dal raduno degli arbitri CAN 5 concluso pochi giorni prima, ha portato i saluti della commissione CAN 5 e del presidente Nazionale dell’AIA Antonio Zappi.

*Premiazioni*

Durante l’evento sono stati premiati i migliori associati della scorsa stagione:

– Simone Palumbo – Miglior esordiente in Seconda Categoria

– Melissa Carrafa – Miglior esordiente in Terza Categoria

– Alessandro Lacontana – Miglior risultato ai test atletici

– Daniele Parisano – Miglior risultato ai quiz regolamentari

*Verso la nuova stagione*

“Grande entusiasmo per l’inizio della nuova stagione!” ha dichiarato il Presidente D’Antuono. “Un sentito ringraziamento alle autorità intervenute per aver arricchito con la loro presenza questa importante giornata di preparazione.”

Il Presidente e tutto il consiglio direttivo augurano a tutti gli associati una stagione ricca di soddisfazioni e crescita sportiva.